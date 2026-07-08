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Seminário discute fórmula de aumento de produtividade

Técnicas de preparo e nutrição do solo são repassadas para agricultores

Record News Rural|Do R7

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A colheita da safra 2025-2026 está quase concluída no Brasil. Os principais grãos plantados durante o verão já foram retirados dos campos e armazenados ou enviados aos portos. Apesar das expectativas de uma colheita recorde de quase 360 milhões de toneladas — um aumento de cerca de 2% em relação ao ano anterior — os agricultores enfrentam dificuldades para aumentar a produtividade por hectare.

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