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Plataforma unifica dados da suinocultura brasileira

Ferramenta permite acesso a indicadores de produção, custos, exportações e emprego

Record News Rural|Do R7

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A suinocultura brasileira ganha uma nova ferramenta que promete revolucionar a forma como os dados do setor são acessados e utilizados.

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