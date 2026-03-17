Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Leite de búfala: animais produzem alimento com boa qualidade nutricional

Com mais gordura e menos caloria, o produto tem alto rendimento na fabricação de queijos

Record News Rural|Do R7

  • Google News

O leite de búfala tem conquistado cada vez mais espaço na fabricação de queijos e outros derivados, principalmente pelo sabor e pela qualidade nutricional. Em Goiás, a produção vem crescendo e envolve um processo cuidadoso, que começa ainda na fazenda e segue até a indústria.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • record-news-rural
  • agronegocio

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.