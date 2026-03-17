Leite de búfala: animais produzem alimento com boa qualidade nutricional

O leite de búfala tem conquistado cada vez mais espaço na fabricação de queijos e outros derivados, principalmente pelo sabor e pela qualidade nutricional. Em Goiás, a produção vem crescendo e envolve um processo cuidadoso, que começa ainda na fazenda e segue até a indústria.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!