Logística dos portos brasileiros afeta exportadores de café e causa prejuízo de mais de R$ 6 milhões

Um levantamento do Cecafé (Conselho dos Exportadores de Café do Brasil) aponta que os atrasos e as mudanças frequentes nas escalas dos navios levaram ao acúmulo de 672 mil sacas de café nos portos em janeiro.





Com este cenário, o prejuízo acumulado pelos exportadores ultrapassou R$ 6 milhões no primeiro mês do ano. O conselho afirma que o volume retido nos portos criou uma falsa sensação de normalidade.