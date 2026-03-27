Meliponicultor mantém enxames de abelhas diversificados para polinizar plantas no quintal de casa
Criador descobriu as funções de cada espécie e decidiu integrá-las à sua horta
Um meliponicultor decidiu investir na criação de abelhas sem ferrão no quintal de sua casa em Teresina, no Piauí.
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