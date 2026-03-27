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Meliponicultor mantém enxames de abelhas diversificados para polinizar plantas no quintal de casa

Criador descobriu as funções de cada espécie e decidiu integrá-las à sua horta

Record News Rural|Do R7

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Um meliponicultor decidiu investir na criação de abelhas sem ferrão no quintal de sua casa em Teresina, no Piauí.

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