Mercado de arroz em casca no RS enfrenta baixa liquidez devido às intervenções governamentais

Divergências com agentes econômicos também afetam negociações do produto

Record News Rural|Do R7

O mercado de arroz em casca no Rio Grande do Sul registrou baixa liquidez na última semana devido às divergências entre agentes econômicos e intervenções governamentais.

Segundo pesquisadores do Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada), isso ocorre porque o governo efetuou contratos de opção de venda com valores superiores aos praticados atualmente.

Os agricultores optaram por aguardar um cenário mais claro antes de firmar novos compromissos para a venda da safra. Paralelamente, as indústrias enfrentam dificuldades na comercialização do arroz beneficiado e encontram obstáculos para oferecer preços mais competitivos ao mercado.

Neste contexto, compradores têm dado preferência a lotes já armazenados nas unidades de beneficiamento. Contudo, esses volumes são limitados devido à hesitação dos produtores em liberar novas quantidades.

