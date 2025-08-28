Mercado de arroz em casca no RS enfrenta baixa liquidez devido às intervenções governamentais

O mercado de arroz em casca no Rio Grande do Sul registrou baixa liquidez na última semana devido às divergências entre agentes econômicos e intervenções governamentais.



Segundo pesquisadores do Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada), isso ocorre porque o governo efetuou contratos de opção de venda com valores superiores aos praticados atualmente.



Os agricultores optaram por aguardar um cenário mais claro antes de firmar novos compromissos para a venda da safra. Paralelamente, as indústrias enfrentam dificuldades na comercialização do arroz beneficiado e encontram obstáculos para oferecer preços mais competitivos ao mercado.



Neste contexto, compradores têm dado preferência a lotes já armazenados nas unidades de beneficiamento. Contudo, esses volumes são limitados devido à hesitação dos produtores em liberar novas quantidades.