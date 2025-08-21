Redução no preço do arroz pode ser explicada por ‘queda de braço’ entre produtores e compradores
Dados do Cepea apontam outros fatores que contribuem para o recuo, como redução da paridade de importação e menor liquidez interna
Os preços médios do arroz em casca seguem em ligeira queda, segundo informações do Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada). Além das baixas externas e da taxa de câmbio, que reduzem a paridade de importação, os pesquisadores apontam a menor liquidez interna como pressão sobre as cotações domésticas.
Há um conflito entre compradores, que enfrentam dificuldades na venda do grão beneficiado, e produtores, decididos a manter postura cautelosa ou liberar novos lotes para geração de caixa e preparação para a safra 2025-2026.
