Ministério da Agricultura multa em mais de R$ 9 mi empresas que produzem agrotóxicos proibidos

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, em conjunto com a Polícia Federal e o Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), apreendeu 371 toneladas de produtos proibidos e irregulares , em quatro operações para fiscalizar a fabricação e o uso de agrotóxicos no Brasil , em outubro. A ação gerou R$ 9,4 milhões em multas e as empresas envolvidas nas irregularidades vão responder a processos judiciais pelos crimes cometidos.