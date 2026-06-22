Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Mulheres ajudam a sustentar a agricultura familiar

Feira mostra alimentos elaborados com matéria-prima produzida no campo

Record News Rural|Do R7

  • Google News

A Agro Centro-Oeste Familiar em Goiânia destacou a produção da agricultura familiar com foco no protagonismo feminino.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • agricultura
  • agricultura-familiar
  • goias
  • centro-oeste

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.