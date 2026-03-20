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Mulheres transformam a palha em arte e fonte de renda

Associação oferece cursos e orientação para a comercialização da produção

Record News Rural|Do R7

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No assentamento Poço dos Negros, na zona rural de Altos, no Piauí, a palmeira carnaúba desempenha um papel crucial para o sustento das famílias locais.

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