Mulheres transformam a palha em arte e fonte de renda

No assentamento Poço dos Negros, na zona rural de Altos, no Piauí, a palmeira carnaúba desempenha um papel crucial para o sustento das famílias locais.



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