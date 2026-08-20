Nelore Mocho mantém qualidade e atrai criadores
Raça, que preserva fertilidade e ganho de peso, está em todo território nacional
O gado nelore mocho vem conquistando cada vez mais destaque na pecuária brasileira por combinar as qualidades produtivas do nelore tradicional com o diferencial de ser naturalmente sem chifres.
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