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Novo medicamento promete combater mastite

Tecnologia reduz uso de antibióticos, desperdício de leite e acelera recuperação dos animais

Record News Rural|Do R7

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Um novo medicamento desenvolvido no Brasil está prestes a transformar o combate à mastite bovina, uma das principais causas de prejuízos na pecuária leiteira.

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