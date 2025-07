O esporte do mundo country: modalidade reproduz na arena a lida diária do peão no campo; conheça

O Parque de Exposições José Tavares Pereira, em Governador Valadares, interior de Minas Gerais, recebe o Ranch Sorting, uma modalidade do mundo country que consegue chamar a atenção de todo o Brasil, mostrando como é a rotina e os esforços de profissionais rurais no campo.



Em entrevista para o Record News Rural , Nuno Eduardo Silva, organizador do evento, explicou que os bois devem ser numerados de zero a nove, tendo um sem numeração e proibido de desfilar como os outros. Segundo ele, o juíz é quem anuncia os números em uma ordem dita por ele, e os peões, montados em seus cavalos, ficam encarregados de levar cada animal do gado para a arena ao lado.



Todos os bois devem passar para o outro lado dessa forma, na ordem exata e tudo isso em até 60 segundos. O competidor que conquistar o menor tempo na realização da prova fica com a vitória. São mais de R$ 68 mil em prêmios em jogo.



Para os desentendidos do ramo rural , o evento pode parecer um esporte onde os animais sofrem com maus-tratos, mas, na verdade, a competição conta com diversas regras, e a que se destaca como a fundamental refere-se a não agir com violência contra os animais.



“Uma das regras é que não se pode bater no gado, tá? Em momento nenhum, e nem no cavalo. Não podemos usar nada de rédea ou corda para bater no gado. Se caso acontecer é desclassificado. A única coisa que pode cercar ou encostar no gado é o cavalo”, declarou ele.



Inclusive a chave para o sucesso dos peões está nos seus cavalos. Eles não são apenas vitrines de montaria, mas são peças essenciais na organização do gado de cada peão. É preciso ter um laço de total confiança entre o animal e o seu cavaleiro para realizar as viradas rápidas e bruscas, a fim de conseguir controlar a passagem de cada boi durante o percurso de uma arena a outra.



“Tem que ter muita técnica, muita inteligência. Quem vê de fora pensa que é fácil, né não?”, afirmou o jovem Guilherme Amaral, um dos competidores.



O Ranch Sorting, além de esporte e entretenimento, também é considerado como tradição familiar, com pais encorajando os filhos e a família toda se reunindo para assistir.