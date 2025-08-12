Oferta de feijão cresce, mas preços recuam devido à seletividade dos compradores

A oferta de feijão está elevada devido à terceira safra nas regiões de Goiás e Minas Gerais. Apesar disso, a comercialização do grão permanece em ritmo lento. Na maioria das regiões monitoradas pelo Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada), os preços recuaram devido à seletividade dos compradores.



