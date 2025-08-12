Logo R7.com
Oferta de feijão cresce, mas preços recuam devido à seletividade dos compradores

Dados da Secex (Secretaria de Comércio Exterior) apontam que em julho foram embarcadas 83,44 mil toneladas

Record News Rural|Do R7

A oferta de feijão está elevada devido à terceira safra nas regiões de Goiás e Minas Gerais. Apesar disso, a comercialização do grão permanece em ritmo lento. Na maioria das regiões monitoradas pelo Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada), os preços recuaram devido à seletividade dos compradores


Dados da Secex (Secretaria de Comércio Exterior) apontam que, em julho, foram embarcadas 83,44 mil toneladas e, no acumulado dos últimos 12 meses, as exportações totalizaram 438,69 mil toneladas. As importações do grão somaram 16,5 mil toneladas entre agosto do ano passado e julho deste ano.

