Parceria traz esperança para um grupo de assentados

Abatedouro de frango vai legalizar o negócio de 88 produtores familiares

Após 15 anos de espera, o sonho de produzir na lei começa a sair do papel no assentamento Rio das Pedras, em Minas Gerais. Uma parceria entre a prefeitura de Uberlândia, um frigorífico de aves e a associação dos produtores rurais da comunidade foi firmada para a regularização do processo.

