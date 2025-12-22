Parceria traz esperança para um grupo de assentados
Abatedouro de frango vai legalizar o negócio de 88 produtores familiares
Após 15 anos de espera, o sonho de produzir na lei começa a sair do papel no assentamento Rio das Pedras, em Minas Gerais. Uma parceria entre a prefeitura de Uberlândia, um frigorífico de aves e a associação dos produtores rurais da comunidade foi firmada para a regularização do processo.
