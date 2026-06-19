Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Pecuária registra aumento dos abates nos primeiros meses do ano

10,289 milhões de animais foram abatidos no país de janeiro a março deste ano

Record News Rural|Do R7

  • Google News

O Brasil registrou recorde de abates bovinos no primeiro trimestre de 2026, com mais de 10,2 milhões de animais, segundo o IBGE. O resultado representa crescimento em relação aos anos anteriores e reflete a expansão da pecuária nacional, impulsionada pela alta competitividade do setor e pela demanda crescente no mercado interno e externo.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • agronegocio
  • pecuaria
  • animais
  • record-news-rural

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.