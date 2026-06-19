Pecuária registra aumento dos abates nos primeiros meses do ano

O Brasil registrou recorde de abates bovinos no primeiro trimestre de 2026, com mais de 10,2 milhões de animais, segundo o IBGE. O resultado representa crescimento em relação aos anos anteriores e reflete a expansão da pecuária nacional, impulsionada pela alta competitividade do setor e pela demanda crescente no mercado interno e externo.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!