Pescados brasileiros serão defendidos em audiência pública
Ação busca frear nova tarifação imposta pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump
Os pescados brasileiros enfrentam possíveis tarifas de 37,5% nos Estados Unidos. Os impactos ao setor serão abordados em uma audiência pública sobre as taxas.
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