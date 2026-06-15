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Pesquisa aponta que plantas têm 'memória'

Resultado pode indicar caminho para resposta eficiente contra greening

Record News Rural|Do R7

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Pesquisadores realizaram um estudo inovador sobre a capacidade das plantas em "lembrar" infecções anteriores.

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