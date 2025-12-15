Logo R7.com
Pesquisadores identificam insetos que atacam lavouras de cana-de-açúcar

Descoberta vai ajudar em novas estratégias para o combate das pragas

Record News Rural|Do R7

Pesquisadores da Unesp (Universidade Estadual Paulista) identificaram uma nova espécie de cigarrinha, que já está presente em lavouras de todo o país. A descoberta pode mudar as estratégias de combate a pragas.

