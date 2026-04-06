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Piscicultor usa técnica inovadora no interior de Piauí

Estrutura tem gerador de energia, placas de energia solar e aeradores

Record News Rural|Do R7

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No município de Luís Correia, no litoral do Piauí, um produtor rural está transformando a piscicultura local ao utilizar água de poços salinos para criar tilápias e camarões.

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