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Plantação de graviola é fonte de renda na Zona da Mata de Pernambuco

Técnicas agrícolas mantêm a qualidade das frutas e garante a boa produtividade dos pomares

Record News Rural|Do R7

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Cerca de 800 agricultores familiares se dedicam à cultura da graviola em Pernambuco.

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