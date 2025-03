Polinização artificial do maracujá alavanca a produção do fruto

Em uma propriedade no Lago Oeste, próximo a Brasília, o agricultor Júlio Menegotto e a nutricionista Camila Coelho inovaram a produção de maracujá por meio da polinização artificial do fruto. A técnica aumenta a produtividade da colheita e alavanca as vendas para capitais próximas, assim como a exportação para países como a França.



Por meio do uso de uma ferramenta, o processo realizado pela abelha de levar o pólen de uma flor para outra é feito de forma manual, aumentando em mais de 70% a fertilização natural. Por ano, são produzidas 900 toneladas.