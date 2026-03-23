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Preço competitivo do peixe vietnamita alerta produtores brasileiros

Importação da tilápia supera as exportações nacionais pela primeira vez

Record News Rural|Do R7

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Em fevereiro de 2026, o Brasil importou mais tilápia do que exportou. A competitividade do preço do peixe vietnamita tem sido motivo de alerta no setor.

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