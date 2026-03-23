Preço competitivo do peixe vietnamita alerta produtores brasileiros
Importação da tilápia supera as exportações nacionais pela primeira vez
Em fevereiro de 2026, o Brasil importou mais tilápia do que exportou. A competitividade do preço do peixe vietnamita tem sido motivo de alerta no setor.
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