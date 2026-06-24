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Preço da manga Tommy atinge maior cotação do ano com restrição de oferta

Valor da Palmer também continua subindo com estratégia de produtores

Record News Rural|Do R7

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O preço das mangas Tommy e Palmer está em ascensão. A variedade Tommy alcançou uma das cotações mais altas do ano na última semana.

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