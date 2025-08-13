Preço da tilápia cai em julho devido à demanda enfraquecida e estoques elevados nas indústrias
Apesar da queda, período registrou alta nas exportações, que pode estar relacionada à tentativa das indústrias de embarcar o produto antes do tarifaço dos EUA
Pressionados pela demanda enfraquecida, os preços da tilápia apresentaram redução em julho e continuam caindo no início de agosto. Segundo o Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada), as indústrias mantêm os estoques elevados, o que influencia diretamente a baixa procura.
Na segunda semana de agosto, houve uma queda de valores nas principais regiões produtoras do pescado. No Norte do Paraná, o quilo da tilápia foi vendido a R$ 8,48, recuo de 0,32% em relação à semana anterior. Na região dos Grandes Lagos, divisa de São Paulo e Minas Gerais, o valor foi de R$ 7,92, redução de 0,04%. A maior queda ocorreu em Morada Nova de Minas (MG), chegando a 0,45% de baixa.
Após três meses de retração, julho registrou aumento nas exportações, embora ainda esteja abaixo do volume de 2024. Pesquisadores do Cepea sugerem que esse aumento pode estar relacionado à tentativa das indústrias de embarcar o produto antes da imposição de taxas pelos Estados Unidos, visto que o país é o maior comprador da tilápia brasileira.
