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Preço do melão registra alta de 7% em uma semana

Chuva atrapalha a colheita em regiões produtoras e reduz oferta da fruta

Record News Rural|Do R7

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O preço do melão amarelo registrou alta nas últimas semanas.

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