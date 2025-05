Preço do ovo cai mais de 10% na parcial de maio e atinge menor patamar desde janeiro

O preço do ovo caiu mais de 10% na parcial de maio, atingindo o menor patamar desde janeiro de 2025. De acordo com o Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada), a baixa não está relacionada com o primeiro caso de gripe aviária identificado em uma granja comercial no Brasil.



A desvalorização é atribuída à menor demanda e ao aumento da oferta do alimento em algumas regiões do país. Colaboradores do centro de pesquisa permanecem em alerta, mas afirmam que ainda é cedo para avaliar os impactos da doença no mercado de ovos.