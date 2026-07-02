Preço é insuficiente para recompor rentabilidade

Apesar do aumento da demanda e das medidas previstas no recente Plano Safra, os produtores de arroz ainda enfrentam dificuldades, dado que os preços atuais permanecem insuficientes para recuperar a rentabilidade da atividade.



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