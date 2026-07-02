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Preços do algodão caem depois de quatro meses

Queda nas cotações internacionais pressionam valores no mercado interno

Record News Rural|Do R7

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Após quatro meses consecutivos de alta, os preços do algodão em pluma registraram queda no mercado interno em junho.

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