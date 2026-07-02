Preços do algodão caem depois de quatro meses
Queda nas cotações internacionais pressionam valores no mercado interno
Após quatro meses consecutivos de alta, os preços do algodão em pluma registraram queda no mercado interno em junho.
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