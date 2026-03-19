Preços do algodão em pluma reagem e operam em alta no mercado
Impactos ocorrem, principalmente, por causa dos custos de produção
Após um período de estabilidade desde outubro de 2025, os preços do algodão em pluma registraram alta significativa no Brasil.
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