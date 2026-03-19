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Preços do algodão em pluma reagem e operam em alta no mercado

Impactos ocorrem, principalmente, por causa dos custos de produção

Record News Rural|Do R7

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Após um período de estabilidade desde outubro de 2025, os preços do algodão em pluma registraram alta significativa no Brasil.

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