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Preços do boi gordo sobem no primeiro semestre de 2026

Oferta de animais para abate, valorização do bezerro e demanda externa influenciam nos valores

Record News Rural|Do R7

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Mercado pecuário fechou o primeiro semestre de 2026 em alta, impulsionado pela menor oferta de gado para abate e pela forte demanda internacional por carne bovina.

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