Preços do frango recuam com enfraquecimento da demanda e custos altos na segunda quinzena de agosto
Média mensal ficou abaixo do resultado registrado em julho; já a cotação do ovo, contudo, registrou alta no período
As cotações do frango despencaram devido ao enfraquecimento típico da demanda na segunda quinzena do mês de agosto. Segundo o Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada), a média mensal inferior à julho ocorreu enquanto os principais insumos da avicultura mantiveram valores altos.
Embora o preço do milho tenha sofrido um recuo comparado a julho, o farelo de soja continuou subindo. Os ovos também apresentaram valorização durante esse intervalo.
Últimas