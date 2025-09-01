Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Preços do frango recuam com enfraquecimento da demanda e custos altos na segunda quinzena de agosto

Média mensal ficou abaixo do resultado registrado em julho; já a cotação do ovo, contudo, registrou alta no período

Record News Rural|Do R7

As cotações do frango despencaram devido ao enfraquecimento típico da demanda na segunda quinzena do mês de agosto. Segundo o Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada), a média mensal inferior à julho ocorreu enquanto os principais insumos da avicultura mantiveram valores altos.

Embora o preço do milho tenha sofrido um recuo comparado a julho, o farelo de soja continuou subindo. Os ovos também apresentaram valorização durante esse intervalo.

  • record-news-rural
  • agronegocio
  • Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada)
  • Frango

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.