Preços do frango recuam com enfraquecimento da demanda e custos altos na segunda quinzena de agosto

As cotações do frango despencaram devido ao enfraquecimento típico da demanda na segunda quinzena do mês de agosto. Segundo o Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada), a média mensal inferior à julho ocorreu enquanto os principais insumos da avicultura mantiveram valores altos.



Embora o preço do milho tenha sofrido um recuo comparado a julho, o farelo de soja continuou subindo. Os ovos também apresentaram valorização durante esse intervalo.