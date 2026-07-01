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Preços do trigo se recuperam com oferta restrita

Mesmo com valorização na parcial de junho, valores seguem abaixo dos registrados em 2025

Record News Rural|Do R7

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Os preços do trigo no Brasil registraram alta em junho devido à oferta restrita no mercado doméstico, mas ainda estão abaixo dos níveis do ano passado.

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