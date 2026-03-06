Logo R7.com
Presença feminina chega em 30% das administrações de fazendas de café do mundo

No Brasil, a presença feminina na liderança dos estabelecimentos agropecuários chega a 13,2%

As mulheres estão assumindo cada vez mais papéis de liderança e gestão dentro do agronegócio brasileiro.

