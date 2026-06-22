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Produção brasileira de ovos cai nos três primeiros meses do ano

Com menos ovo disponível, aumento nos preços chegou a 11,5% em Bastos (SP)

Record News Rural|Do R7

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No primeiro trimestre deste ano, a produção brasileira de ovos registrou uma queda enquanto os preços subiram.

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