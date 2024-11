Produção de banana-da-terra cai com a seca no Sudeste do Brasil

Mesmo com o sistema de irrigação, a produção de banana-da-terra caiu, devido à seca que atinge o Sudeste do Brasil. De acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) , cada brasileiro come 25 kg, em média, da fruta por ano. São mais de 465 mil hectáres de áreas plantadas. Segundo as Nações Unidas , o mundo produz mais de 150 milhões de toneladas de banana anualmente.