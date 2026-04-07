Produção de cacau enfrenta desafios no Pará
Quilo do produto, que já chegou a R$ 44,00, hoje é vendido a menos de R$ 10,00
Mesmo com a alta procura pelo cacau nas últimas semanas, os produtores do Pará estão enfrentando desafios devido à queda nos preços.
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