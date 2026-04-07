Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Produção de cacau enfrenta desafios no Pará

Quilo do produto, que já chegou a R$ 44,00, hoje é vendido a menos de R$ 10,00

Record News Rural|Do R7

  • Google News

Mesmo com a alta procura pelo cacau nas últimas semanas, os produtores do Pará estão enfrentando desafios devido à queda nos preços.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Pará
  • agronegocio
  • agricultura
  • economia

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.