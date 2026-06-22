Produção de doces é de dar água na boca

A produção de doces artesanais em São José do Rio Preto ganha força durante as festas juninas, com aumento de até 20% na demanda, impulsionando a tradição local e movimentando a economia da região.



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