Produção de ovos e abate de frangos quebram recordes em 2024

Segundo levantamento do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), a produção de ovos registrou um novo recorde em 2024 e alcançou o volume de 4,67 bilhões de dúzias, 10% maior que em 2023.



Durante o último trimestre do ano passado, foram mais de um bilhão de dúzias, estabelecendo a marca histórica para o período desde que o instituto começou a documentar a produção, em 1987.



O abate de frangos também conquistou o mesmo feito durante o ano passado, com mais de seis bilhões de cabeças abatidas, maior nível desde 1997 — do total, 65% foram consumidos no mercado brasileiro, enquanto 35% foram exportados.