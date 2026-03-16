Produto usado pelos agricultores evita danos à plantação
Técnica ajuda a aumentar a produtividade e diminui o risco de prejuízo no cultivo de tomate
Apesar do tempo chuvoso, o produtor de tomate em Goiás não abre mão de proteger a plantação contra os efeitos dos raios solares. O produto usado pelos agricultores evita danos nas folhas e nos frutos, além de combater os insetos transmissores de doenças e reduzir a temperatura da planta em até 4°C.
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