Produtor rural investe na piscicultura para melhorar a renda

A piscicultura tem se mostrado um bom investimento para pequenos produtores rurais. Em Altos, no Piauí, o produtor Ribamar aumentou sua renda com a criação de tilápias e tambaquis em tanques escavados, aproveitando a alta demanda do mercado e os bons resultados da atividade.



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