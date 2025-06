Produtora de limão-taiti do interior de SP conquista selo de sustentabilidade por prática ecológica

Uma empresa produtora de limão-taiti , localizada em Taquaritinga, no interior de São Paulo, acaba de conquistar um selo de sustentabilidade reconhecido pelo Ministério da Agricultura e Pecuária. A certificação reconhece as boas práticas adotadas na fazenda, que aliam produtividade e preservação ambiental.



Com produção anual de cerca de 750 mil caixas da fruta em quatro áreas no centro do estado, a companhia investe em tecnologias como usina fotovoltaica para irrigação automatizada, manejo integrado de pragas, uso crescente de biodefensivos e infraestrutura adequada para armazenamento e descarte de defensivos e EPIs.



As frutas colhidas são destinadas para lojas da Grande Belo Horizonte e Curitiba, além de redes varejistas em todo o país. Toda a produção é rastreada e, segundo os responsáveis, o selo representa a conexão entre campo e consumidor, reforçando a qualidade e responsabilidade socioambiental.



De acordo com a Abrafrutas (Associação Brasileira de Produtores e Exportadores de Frutas e Derivados) , o Brasil produziu em 2023 mais de 40 milhões de toneladas de limão e lima, com o estado de São Paulo liderando a produção nacional.