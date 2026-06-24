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Produtores do setor leiteiro buscam equilíbrio entre custo e rentabilidade

Alta no preço traz alívio, mas não elimina as preocupações da cadeia

Record News Rural|Do R7

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O setor leiteiro apresentou recuperação nos preços no início de 2026.

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