Produtores do setor leiteiro buscam equilíbrio entre custo e rentabilidade
Alta no preço traz alívio, mas não elimina as preocupações da cadeia
O setor leiteiro apresentou recuperação nos preços no início de 2026.
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