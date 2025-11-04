Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Produtores rurais plantam cana-de-açúcar para alimentar o gado

Custo de produção é calculado para equilibrar as contas; alternativa é considerada por ser nutritiva e mais barata

Record News Rural|Do R7

  • Google News

Em época de chuva, na maioria das propriedades rurais é tempo de preparação para o alimento do rebanho durante o período de seca. Quando se fala em silo, o custo de produção é calculado para equilibrar as contas sem deixar a nutrição dos animais de lado.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • agronegocio
  • record-news-rural
  • Seca
  • Sustentabilidade

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.