Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Produtos agropecuários brasileiros ganham novos mercados

Novas parcerias comerciais fortalecem exportações brasileiras de carne suína, feno seco e sementes de coco

Record News Rural|Do R7

  • Google News

Nos últimos anos, o agronegócio brasileiro já abriu 555 novos mercados. Os mais recentes são El Salvador, Filipinas e Trinidad e Tobago.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • record-news-rural
  • el-salvador
  • filipinas
  • brasil

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.