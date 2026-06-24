Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Programa de incentivo melhora o trabalho de assentamento rural

Consultoria agrícola e orientação técnica fazem os produtores dobrarem a produção

Record News Rural|Do R7

  • Google News

A agricultura familiar na comunidade de Cadeirãozinho, em Inajá (PE), tem ganhado produtividade com o apoio do Programa Nacional de Crédito Fundiário, que oferece orientação técnica aos produtores.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Agricultura
  • Pernambuco
  • agronegocio
  • record-news-rural

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.