Programa de incentivo melhora o trabalho de assentamento rural

A agricultura familiar na comunidade de Cadeirãozinho, em Inajá (PE), tem ganhado produtividade com o apoio do Programa Nacional de Crédito Fundiário, que oferece orientação técnica aos produtores.



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