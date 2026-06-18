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Recuperação dos preços do leite pode perder força

Valor que os produtores recebem subiu 31% nos quatro primeiros meses do ano

Record News Rural|Do R7

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O preço do leite pago ao produtor segue em patamar superior em comparação ao registrado no início do ano, mas começou a perder força no Brasil após quatro meses de alta.

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