Rios da região Norte não retornam aos níveis normais e prejudicam produtores rurais

Apesar de o volume de chuva ter atingido índices acima do esperado para novembro na Amazônia, o nível dos rios da região Norte ainda não voltou ao normal, contrariando a expectativa de produtores rurais e pescadores. Trata-se de um reflexo da seca extrema que atingiu a região nos últimos meses, o que fez com que a água das chuvas fosse rapidamente absorvida pelo solo. Cerca de 40% da produção rural da capital do Acre, Rio Branco, foi afetada.