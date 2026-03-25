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Rússia vai suspender exportação de nitrato de amônio

País exporta o composto para Brasil, Índia, Peru, Mongólia, Marrocos e Moçambique

Record News Rural|Do R7

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A Rússia anunciou a suspensão das exportações de nitrato de amônio por um mês. O objetivo é garantir o abastecimento suficiente durante a temporada de plantio no país.

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