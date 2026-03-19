Safra 2026/27 do café dá bons indícios de colheita e volume
Produtores de grão celebram clima favorável para o período
O início do ano trouxe alívio aos produtores de café com as chuvas recentes beneficiando a safra 2026/2027.
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